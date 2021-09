Soome terviseametniku sõnul on pandeemia alistamine riigis lähiaja küsimus

Salmineni sõnul on Soomes vaktsineerimisega hõlmatus juba nii kõrge, et rangete piirangute juurde naasta pole tõenäoliselt enam vaja, vahendas Yle.

"Paari kuuga on meie vaktsineeritus sellel tasemel, et saame naasta normaalse elu juurde. Tagasilööke võib küll ühel või teisel ajal tulla, aga need ei sunni meid enam kehtestama selliseid piiranguid, nagu olid enne vaktsiinide väljatöötamist," lausus Salminen.

Soomes on esimese kaitsesüsti saanud 72,2 protsenti elanikkonnast, vaktsineerimine on lõpule viidud 52 protsendil inimestest.

Soome peaminister Sanna Marin on öelnud, et riigis võiks piirangutest loobuda oktoobris.

Salminen nentis, et praegu pole siiski veel aeg kõik meetmed ja piirangud prügikasti visata, vaid edasi tuleb liikuda etappide kaupa.

Soomes pole seni kasutusele võetud Eestiga sarnast koroonapassi süsteemi, kuid seda on arutatud. Soome valitsus peaks esmaspäeval otsustama uue koroonastrateegia üle, koroonapassi kasutuselevõtt on samuti arutlusel. Samas puudub koroonapassi järele vajadus, kui piisav hulk inimesi on riigis vaktsineeritud, märgiti Yle artiklis.

Salminen märkis ka, et ajakirjandus võiks loobuda igapäevaste nakatunute arvu avaldamisest, sest see ei anna enam tegeliku olukorra kohta olulist infot. Pigem on Salmineni sõnul praegu oluline vaktsineeritute osakaal ühiskonnas ja haiglavõrgu koormus.

Soome valitsus on seadnud eesmärgiks, et piirangutest võib loobuda siis, kui vaktsineerituse osakaal jõuab 80 protsendini üle 12-aastaste elanike seas.

Salmineni sõnul jõuab selle piirmäära saavutamiseks juba järgmisel nädalal Soomesse piisavalt vaktsiine.