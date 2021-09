Haapsalus peeti gurmeeturgu

Haapsalu vanalinnas peeti on Eesti toidu kuu puhul gurmeeturgu, kus oma toodangut pakkusid kohalikud väiketootjad ning rahvas sai kokkade käe all valminud head ja paremat ka tasuta degusteerida.

Juba enne laupäeva keskpäeva sagis Haapsalus Karja tänava äärde püsti pandud müügilettide ümber palju rahvast. Lettidel leidus nii joogi- kui ka söögipoolist alates suitsukalast kuni sinepi ja seenteni.

Gurmeeturul müüdi kaupa letilt, kuid millist teed pidi ühe väiketootja toidukraam muidu rahvani jõuab?

"Praegu kasutame kõige rohkem otse inimesele (müüki) ehk inimesed võtavad meiega ühendust, meil on kaubaringid iga nädal. Korra nädalas Tallinn, Haapsalu, Pärnu. Me tegutseme nagu oravad rattas, vurrame ringi, et tootlikkust tõsta, et seeni kõikidele jätkuks," rääkis Eesti Seenefarmi peremees Tanel Heinsalu.

Gurmeeturul sai kokkade käe all valminud roogasid kohapeal ka tasuta degusteerida. Kokk Demo Kaev jagas rahvale näpunäiteid kala valmistamise kohta. Mis on hea kalatoidu saladus? Mis on kõige olulisem asi hea kalatoidu tegemiseks?

"See on ikka värske tooraine ja head komponendid. Maitsestada ja küpsetada, praadida oskab enamus inimesi, aga ikka tooraine valik on kõige tähtsam. Kui see on värske, siis tuleb hea asi kindlasti," ütles Kaev.

Haapsalu gurmeeturg oli üks Eesti toidu kuul peetavatest üritustest.