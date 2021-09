Naiskodukaitse tähistas Haapsalus aastapäeva

Vähemalt 25-aastase tegevuse eest naiskodukaitses pälvis 13 naist staažimärgi. Neist neli olid Haapsalus peetud tseremoonial ka kohal. Lisaks anti üle kaks naiskodukaitse kõrgeimat autasu ehk Liiliaristi.

Naiskodukaitse toetajatele mõeldud Liiliaristi Hõberisti pälvis kaitseliitlane staabiveebel Urmas Rüütli. Liiliaristi kolmanda klassi teenetemedali pälvis aga naiskodukaitse Lääne ringkonna liige Svetlana Aug, kelle puhul toodi esile tema pikaajalist tööd organisatsioonis nii elukutselise instruktori kui ka vabatahtliku liikmena.

"Kui aus olla, siis on suur au sellist tunnustust saada. Kuna meid on üle 2700 organisatsioonis, siis ütlen uhkusega, et väga vähestel on see medal," lausus Aug.