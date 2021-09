Ardern: Uus-Meremaa ei suutnud noaründajat vangis hoida

Äärmusrühmitusega Islamiriik (IS) seotud terroristi, kes pussitas reedel Aucklandi kaubanduskeskuses seitset inimest, jälgiti viis ja hoiti vangis kolm aastat, kuid võimudel said otsa alused tema kinnipidamiseks, ütles laupäeval Uus-Meremaa peaminister Jacinda Ardern.

32-aastane srilankalane vabastati juulis ja ta jäi politsei jälgimise alla.

Arderni sõnul on üritatud meest ühtlasi aastaid riigist välja saata, kuid see protsess takerdus juriidiliste vaidluste taha.

"Teda on välja saata üritatud 2019. aasta aprillist pärast tema pagulasseisundi tühistamist. See on masendav," tõdes peaminister.

Reedel pussitas ta Aucklandis kaubanduskeskuses seitset inimest, kellest kolm said raskelt vigastada. Politsei lasi ründaja maha.

Mees saabus Uus-Meremaale 2011. aastal õpilase viisaga ning sattus politsei huviorbiiti 2016. aastal, kui ta väljendas Facebookis poolehoidu terrorirünnakutele.

Aastal 2018 vahistati ta seoses noa ja äärmusliku materjali omamisega ning teda süüdistati noarünnaku plaanimises.

Vahi all olles süüdistati teda ka valvurite ründamises, kuid katsed esitada talle süüdistused Uus-Meremaa terroritõrje seaduse alusel nurjusid.

Ehkki osa süüdistusi leidsid tõendamist, oli ta selleks ajaks veetnud juba kolm aastat vanglas ja "kõik võimalused tema kinnipidamise jätkamiseks olid ammendatud", ütles Ardern.

Ardern lisas, et riigi parlament peaks terroritõrje seaduse karmistamise heaks kiitma veel septembris.