Toom: Tallinna opositsiooni kampaania on ehitatud etnilisele vastandumisele

Toomi sõnul ei julge ükski erakond pakkuda Keskerakonna ellu viidud lahendustele sisulist alternatiivi. "Vastupidi - käib omamoodi enampakkumine ja meie vanad rivaalid muudkui promovad Keskerakonna programmilisi punkte, mida ise kirusid neli ja kaheksa aastat tagasi," ütles Toom.

Toomi sõnul on seni Keskerakonnale vastandunud erakonnad Tallinnas lüüa saanud. "Samas peab olema pime, et mitte näha - plats puhtaks ehk kambakas ei ole pelgalt ühe erakonna slogan, vaid kõikide konkurentide unistus. Olla võimul sõltumata ideedest, sõltumata poliitika sisust - see on nende programmipunktid üks, kaks ja kolm."

Toomi sõnul on opositsioonierakondade ideoloogia suuresti üles ehitatud etnilisele vastandumisele ja Keskerakond on ainus, kes seisab eesti ja vene emakeelega inimeste eest.

"Ja Tallinnas, kus meil on ainuvõim, ei jagata inimesi omadeks ja võõrasteks - kõik meie inimesed, olenemata nende emakeelest ja passi värvist, on Tallinna kodanikud. Ja nende eest peab seisma," sõnas Toom.