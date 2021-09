Pärnus alustas tööd e-apteek

Andmekaitse inspektsiooni ettekirjutuse tulemusel muutus e-apteekides retseptiravimite väljastamise kord ja enam ei saa välja osta teisele inimesele välja kirjutatud ravimeid pelgalt tema isikukoodi teades. Teine inimene saab e-apteegis retseptiravimi välja osta siis, kui patsient on talle andnud digiloos volituse – ta on hooldusõiguslik lapsevanem või on inimese eestkostja.

Mai apteegi e-apteegist saab teise inimese retseptiravimi välja osta, teades vaid tema isikukoodi ja ravimiretsepti numbrit. Retseptinumber on kümnekohaline numbrikombinatsioon. Eestis oli neli e-apteeki, Pärnu oma on viies.

"Meie lahendus on heaks kiidetud, on ravimiamet loa andnud, on andmekaitse inspektsioon lubanud sellist lahendust kasutada. Kui mul on naabrinaine, kes äkitselt on haigeks jäänud ja soovib, et ma tema retsepti välja ostaksin, mis mul olema peab? Te peate teadma tema isikukoodi ja peate teadma selle ravimiretsepti numbrit, mida te osta soovite," lausus Pärnu Mai apteegi juhataja Marit Vaher.