Esmaspäeval tõuseb õhusoe 15 kraadi ümbrusse

Öö on veel jahe ja kohati areneb hoovihmapilvi, mida hommikuks on on juba rohkem. Päeva jooksul liiguvad sajuhood üle mandri ida-kagu suunas. Läänest saabub aga soojemat õhku ja päevased termomeetrinäidud tõusevad taas mitmel pool 15 kraadi ümbrusse.