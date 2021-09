Soome võib esmaspäeval saada uue koroonastrateegia

Uut koroonameetmete hübriidstarteegiat oodatakse pikisilmi, valitsus aga ei ole üksmeelele jõudnud. Eelmisel nädalal läksid vaidlused nii tuliseks, et üks minister lahkus nõupidamiselt lausa kirudes. Mitmel pool Soomes on kohalikud juhid hakanud ise otsuseid tegema, sest üle poole elanikkonnast on täielikult vaktsineeritud ja valitsuse meetmed on ajale jalgu jäänud.

Terviseameti THL värske juhise kohaselt võivad näiteks testimise vajaduse asjus nüüd otsuse teha kohalikud nakkushaiguste arstid

Juba augustis teatas üks tervishoiupiirkond, et täieliku vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed ei pea enam kergete haigustunnuste puhul koroonatesti tegema, kui nad just ei ole koroonahaigega kokku puutunud. Nüüdseks on sellise otsuse teinud kokku seitse piirkonda.

Eelmisel nädalal tegid kuue suurema linna ülemarstid ühise avalduse, et ka nakatumiskollete ja lähikontaktsete kindlaks tegemisel tuleb strateegiat muuta. Praegune kogu nakatumisahela jälitamine ei ole mõistlik ja võtab väga palju tervishoiutöötajate aega, nii et muuks ei jätku töökäsi.

Uuest strateegiast oodataksegi vastuseid eelkõige sellele, kui kaua ja kui ulatuslikult peaks tegema koroonateste ning välja selgitama lähikontaktseid, arvestades, et üle poole elanikkonnast on täielikult vaktsineeritud ja üle 70 protsendi on saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi.

Sotsiaal- ja terviseministeeriumi kantsler Kirsi Varhila ütles Soome ringhäälingus Yle, et uus koroonastrateegia ei käi üldse praeguse olukorra kohta, vaid käsitleb seda aega, kui vaktsineeritud on vähemalt 80 protsenti üle 12-aastastest elanikest. Valitsuse hinnangul võiks selleni jõuda ehk oktoobris. Varhila kinnitusel jääb testimine, lähikontaktsete väljaselgitamine ja karantiini panemine igal juhul ka uue strateegia nurgakiviks.

"See on küll ilmselge, et kui me nakatumisahelaid ei katkesta, kui me ei testi ega selgita välja lähikontaktseid, siis on mäng kaotatud," ütles Varhila.

Reedel kutsus sotsiaal- ja terviseministeerium ülemarstid nii-öelda vaibale ja luges neile sõnad peale.

Terviseameti THL tervisejulgeolekujuht Mika Salminen ütles nädalavahetusel, et Soomes ollakse koroonapiirangutega lõpusirgel.

"Oleme päris lähedal sellisele vaktsineerituse tasemele, et pandeemia pärast enam eriti muretsema ei pea," märkis Salminen. Ta lisas, et sel nädalal saabuvate vaktsiinidega on Soome varud piisavad, et üle 80 protsendi elanikest saaks vaktsineeritud.

Soome meedia teatel on enamik ministritest seda meelt, et piiranguid tuleks lõpetama hakata, aga selle vastu on peamiselt peaministripartei sotsiaaldemokraatide rahvastiku- ja sotsiaalteenuste minister Krista Kiuru. Ühe koroonastrateegia arutelul osalenud ministri sõnul oli eelmisel nädalal valitsuse istungitel tegemist peamiselt minister Kiuru paljusõnalise kurnamistaktikaga, et sotsiaalministeeriumi otsustele heakskiitu saada.

Mitme Soome meediaväljaande juhtkirjas on piirangute lõpetamine jutuks võetud. Praegu on antud vastuolulisi juhiseid, segadust tekitab see, kes õieti testimisvajaduse üle otsustab, kas valitsus, terviseamet või kohalikud juhid. Maskisoovituse muutmist ei ole otsustajate seas isegi jutuks võetud. Poliitikavaatlejad imestavad, miks peab täielikult vaktsineeritud inimene käima inimtühjas kirikus või muuseumis maskiga.

Analüütikud nendivad, et Sanna Marini valitsus kehtestas küll tõhusad koroonapiirangud, aga väljapääsu neist leida ei oska. Väljapääsutee viirusekriisist on Soomes muutunud võimuvõitluseks.