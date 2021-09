Leedu saadab Bagdadisse oma migratsiooniametniku

Leedu saadab Iraaki oma migratsiooniametniku, et sisserändajate tulvast võimalikult kiiresti vabaneda, teatas välisminister Gabrielius Landsbergis.

Välisministri sõnul peaks ametnik alustama Bagdadis tööd juba lähipäevil, kuid protsessi on venitanud keerulised tööolud Bagdadis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Omaette väljakutseks on Landsbergise sõnul jäänud ka Iraagi veenmine selles, et riik deporteerituid tagasi võtaks, ehkki Euroopa Liidul on Iraagiga vastav leping.

Välisministri sõnul saab Iraak selle dokumendi sisust lihtsalt teisiti aru kui Euroopa Liit.