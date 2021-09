Koroonaolukord Lõuna-Eestis sunnib ka koolijuhi haigetega tegelema

Viimasel ajal on Lõuna-Eestis märgatavalt suurenenud koroonaviirusesse haigestunute arv ning seetõttu on maakonna-haiglates taas avatud osakonnad koroonahaigete jaoks.

Kagu-Eestis koroonaviirusesse haigestunud inimesed suunatakse intensiivravi vajadusel ravile Tartu ülikooli kliinikumi. Maakonnahaiglates on kohad vaid kergema seisundiga hapnikuravi vajavatele COVID-haigetele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Põlva haigla õendusjuht Rimma Svetlova ütles, et viimase nädala jooksul on patsientide arv olnud stabiilne. "15 patsienti on see. Raskemad haiged liiguvad ikkagi kliinikumi, meile tulevad pigem Tartust järelravile patsiendid, kes siiski vajavad isolatsiooni, kuid aktiivset ravi ei vaja," rääkis Svetlova.

Põlvas töötav perearst Ljubov Kurusk ütles, et tema koroonaviirusesse nakatunud patsiendid ei ole vajanud intensiivravi.

"Viimase kahe-kolme nädala jooksul on olnud keskmiselt päevas kaks kuni neli juhtumit ja on olnud ka päevi, kus ei ole olnud mitte ühtegi koroonapositiiivset haiget. Ja kõik kes meil on saanud selle positiivse diagnoosi, on olnud kerge haiguse kuluga, haiglasse pole keegi sattunud, pole vajadust olnud ja kõik on koduse raviga tervistunud," lausus Kurusk.

Lõuna-Eesti Haigla juhi Arvi Vase arvates on Võrumaal haigestunute arvu tõus seotud elanikonna madala vaktsineerituse protsendiga.

"Me eelmisel nädalal, esimesel septembril, avasime kaheksa nakkushaiguste kohta ja need kohe hakkasid täituma. Täna on seal kuus patsienti, kaks kohta on veel vaba, Kõige noorem patsient on 18-aastane ja paar patsienti on 50-aastased," ütles Vask.

Samas on Võru gümnaasiumis kooliaasta alanud keeruliselt. Võru Gümnaasiumi direktor Karmo Kurvits ütles, et mõned õpilased on juba nakatanud viirusesse ning kuna kooilõde ei tööta koolis iga päev, on testimine korraldamine ning viirusejuhtumine lahendamine koolijuhtkonna kanda.

"Meil on väikene kool ja kooliõde meil täiskohaga ei ole. Reedel oli üks nakatumisjuhtum ja siis ma pidin juhtumi lahendamise enda peale võtma. Kooliõde ei ole ja siis koolijuht korraldab juhendatud kiirtestimise, kommunikatsiooni ja teavitamise - see ikkagi on päris suur töö selle kõrvalt, milleks me tegelikult oleme, et juhtida õppe- ja kasvatustööd. Nüüd peame me olema ka inimesed, kes lahendame koroonajuhtumeid koolis," rääkis Kurvits.