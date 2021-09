Teisipäeval võib oodata kuni 18 kraadi sooja

Öö vastu teisipäeva on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Mõnel pool sajab hoovihma ja võib esineda udu. Puhub läänekaare tuul 2-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on neli kuni 11, rannikul kuni 14 kraadi.

Teisipäeva hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades tibutab vihma, mõnel pool on võimalik udu. Tuul puhub edelast ja läänest 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 9 kuni 13, saartel kuni 15 kraadi.

Päev on vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, pärastlõunal rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 14 kuni 18 kraadi.

Järgnevatel päevadel jätkub sooja õhu juurdevool. Kolmapäev tuleb mitmel pool vihmahoogudega ning puhangulise edela- ja läänetuulega. Öösel on sooja 9-13, rannikul kuni 15 kraadi, päeval 16 kuni 19 kraadi.

Neljapäeval vihmahood harvenevad ning tuul nõrgeneb. Öösel on sooja 10-15, päeval 17-21 kraadi. Reedel on vihmahooge üksikutes kohtades, võimalik, et madalad pilved ei lase õhul üle 20 kraadi soojeneda. Laupäev peaks tulema päikeselisem, kuivem ja soojem.