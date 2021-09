Maailmakoristuspäev saab valitsuse reservist 250 000 eurot

MTÜ Let's Do It World esitas 27. augustil taotluse 2021. aasta maailmakoristuspäeva korraldamise toetamiseks summas 250 000 eurot.

Maailmakoristuse eestvedaja ja Let's Do It World MTÜ tegevdirektor Anneli Ohvril kirjutas peaminister Kaja Kallasele saadetud kirjas, et toetust vajatakse seetõttu, et seoses majanduskriisiga ei ole senine erasektori toetus taastunud.

"On võimalik taotleda rahastust teistest riikidest, kuid eelistame hoida kogu tegevuse idee kodumaal – Eestis. Teises riigis töötades kaob eestlaste aktuaalne ja ajalooline roll maailmakoristuses," kirjutas Ohvril.

Toetusraha kasutatakse erinevateks tegevusteks, sh peakorteri meeskonna töö kompenseerimiseks.

"Toetus on hädavajalik ülemaailmse turundus- ja kommunikatsioonikampaania läbiviimiseks, rahvusvahelise meedia ja - kõnekeskuse käivitamiseks Eestis, uue kodulehe ja globaalse registreerimisplatvormi loomiseks, kogu aktsiooni juhtimiseks 18. septembril, rahvusvahelise ülekande tegemiseks 2. oktoobril maailmakoristuse tulemuste edasiandmiseks ning peakorteri tiimi töö kompenseerimiseks," selgitas Ohvril.

Maailmakoristus toimub tänavu 18. septembril. Seoses koroonaviiruse levikuga kutsutakse inimesi koristama individuaalselt või väikestes gruppides olenevalt iga riigi olukorrast. Alternatiivina on kasutuses ka digitaalne koristus.