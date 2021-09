Palm: Eestis tuleks arendada energiaühendusi

Palm rääkis ERR-ile tarbijahinnaindeksi kasvu kommenteerides, et kuigi koroonakriisi tõttu langesid paljudes kohtades eelmisel aastal hinnad, on need sel aastal pööranud tõusule.

Ta möönis, et möödunud kuul oli Eesti ainus riik Euroopas, kus hinnatõus on olnud aastatagusega võrreldes viis protsenti, kuid nüüd on sarnase tõusuni jõudnud ka näiteks Belgia ja Leedu.

"Nüüd, kus tarbija kindlustunne on paranenud, siis tootjatel on tekkinud ka esmakordselt võimalus seda hinnakasvu edasi kanda," selgitas ta tarbijahinnaindeksi kasvu.

"Me näeme Euroopa hinnakasvus, et pool hinnakasvust tuleb küll energia- ja toidukaupadest, kuid esmakordselt viimasel kuul näeme ka tööstuskaupade hinnakasvus kerget hüpet."

Palm kinnitas, et praegu tuleb arvestada kiire hinnatõusuga ning pidas tõenäoliseks, et aasta lõpupoole võib näha hinnakasvurekordeid. Olukorra stabiliseerumist prognoosis ta kolmveerand aasta pärast.

"Majanduse taasavanemisel on toimunud energiaturul ülevõimendatult kiire kasv, mis ühelt poolt on seotud monopoolse situatsiooniga, kus kevade poole ei liikunud Vene gaasi piisavas koguses Euroopasse."

"Hinnakasvu on selgelt näha ka Eesti numbrites," ütles Palm ja kinnitas, et aasta baasil on elektrihinna kasv ligi 39 protsenti. "See tõmbab kaasa ka üürihinnad ja muud eluasemekulud."

Veel ühe hinnatõusu põhjusena tõi Palm välja Uus-Guinea poliitilised rahutused, mis kasvatavad vase ja alumiiniumi hinda, mis omakorda põhjustab Eestis kinnisvarahinna kasvu.

Palm pidas oluliseks, et valitsus peab tulevikus mõtlema energiaühenduste peale. Ehkki põlevkivi energiaallikana kasutamine on küll langenud, on selle osakaal Eestis hetkel ikka 40 protsenti.

"Roheenergia suur väljakutse on see, et need energiasalvestamise võimalused, mida tehnoloogia täna lubab, on suhteliselt kulukad ja pikaajaliselt pea võimatud," rääkis ta. Seetõttu peab ta oluliseks impordivõimekuse suurendamiseks energiaühenduste loomist, et pakkuda Eestis konkurentsivõimelist elektrihinda ülejäänud Euroopaga.

Lisaks peab Palm oluliseks konkurentsi tekitamist kinnisvaraturul, sest tema hinnangul on näeb seal absurdselt kõrgeid hindu. Ühe võimalusena tõi ta välja linnaarenduse tervikliku planeerimise.

"Arendustegevus sõltub sellest, kuivõrd lihtne on ehituse planeerimise, ehituslubade ja muude regulatsioonide protsess," ütles ta. Positiivse näitena tõi Palm välja, et pankadepoolsed head laenupakkumised, mis soodustavad ka arendajate tööd.