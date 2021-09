Kell 14.05 "Külaelu": pensionipõlvest ja teraviljatootmisest

Dirigent ja muusikapedagoog Valdur Helm kolis pärast pensionile jäämist koos abikaasaga tagasi sünnikohta Piusa jõe ääres Võrumaal, ent ka 82-aastaselt maal olles on tema päevad täis pillimängu õpetamist, mitme koori juhendamist ning lisaks kõigele ka veel kümnehektarilise talumaa eest hoolitsemist. Milline on kultuurielu Setomaa ja Võrumaa vahepealses Möldri külas, käis kohapeal uurimas Ode Maria Punamäe.

Eva ja Taivo Tuusise kodu on küll Sännas Pärlijõe ääres, kuid nende teraviljatootmistalu põllud laiuvad mitmel pool Võru- ja Valgamaal, ettevõtte süda asub aga Antsla külje all Kobelas. Arp Müller uuris ajal, mil viljakoristus on lõppenud ja käib talivilja külv, milline oli selja taha jäänud suvi teraviljakasvatajatele. Kuuleb ka, kuidas ühendab taluperenaine Eva Tuusis töö kodutalus ning Maaelu Edendamise Sihtasutuse konsulendina ning miks hakkas tegema "Agrofanaatika" nime kandvat veebisaadet.

"Külaelu" algab Vikerraadios teisipäeval kell 14.05.