Haridusministeerium kaebas Mailis Repsi kohtusse

"Kinnitan, et olen haridusministeeriumi nimel esitanud kriminaalasjas Mailis Repsi vastu tsiviilhagi. Tsiviilhagi aluseks on Mailis Repsile esitatud kahtlustus ja selles kirjeldatud teod," ütles Delfile advokaadibüroo Ellex Raidla partner Marko Kairjak, kes on haridus- ja teadusministeeriumi esindaja Repsi tegevust puudutavas kriminaalasjas.

Kairjak lisas, et kuna tsiviilhagi aluseks olevad asjaolud puudutavad veel kohtueelse menetluse staadiumis olevat uurimist, otsustab täpsete asjaolude avaldamise üle prokuratuur ja kannatanu esindaja asjaolusid ise avada avalikkuse ees ei saa.

"Seega ei saa ma esitatud hagi sisu ega ka hagis toodud summasid kuni asja kohtusse saatmiseni täpsemalt kommenteerida ega avaldada," edastas Kairjak veel.

Seega pole selge, kui palju haridusministeerium Repsi tegevuse järel kahju võis saada, kirjutab Delfi.

Möödunud aasta sügisel selgus, et toonane haridusminister Mailis Reps kasutas ministeeriumi vara ja tööjõudu enese pere huvides. Lisaks lasi ta oma sünnipäevapeo Mon Repos' restoranis kinni maksta maksumaksjal. Asi kulmineerus ministri tagasiastumise ning kriminaalasjaga, mis pole veel kohtusse jõudnud.