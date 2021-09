Tallinn uusi koolibussiliine lähivaldadest ei kavanda

Tallinn käivitas 2007. aastal kolm koolibussiliini, mis igal koolipäeva hommikul pealinnas koolis käivad lapsed lähivaldadest kesklinna toob.

Kaks bussiliini lähtuvad Viimsi vallast, algusega Tammneemes ja Viimsi keskuses, kolmas Harku vallast, algusega Tiskres. Kõik bussid sõidavad läbi Tallinna kesklinna, peatudes mh Vabaduse väljakul, suundudes lõpuks Balti jaama. Lapsed lähevad maha oma koolile lähimas peatuses.

Ehkki bussid veavad kesklinna lähivaldades elavaid lapsi, maksab teenuse eest lõviosas Tallinna linn. Tänavu, mil koolid kevadsemestril koroona tõttu suure osa ajast suletud olid, kulub teenusele 36 000 eurot. Järgmise aasta eelarvesse on koolibussidele kavandatud 44 000 eurot.

Lisaks soetas linn just 851 000 euro eest kolm uut bussi, mis said konkursiga uue välimuse ning jõuavad liinidele oktoobri teises pooles. Busside soetusmaksumus oli puhtalt linna kanda. Jooksvatest kuludest katavad lähivallad vaid neid liinikilomeetreid, mis nende territooriumit läbivad, lõviosa on Tallinna kulu.

Abilinnapea Andrei Novikov põhjendab seda sooviga vähendada pealinna autostumist.

2019. aastal ehk enne koroonat läbi viidud täituvusuuring näitas, et keskmiselt sõitis kolmel liinil 144 last päevas. Novikov nimetab seda normaalseks täituvuseks.

Ent kesklinna koolides ei käi lapsed üksnes Viimsist või Tiskrest. Ka paljud Peetri, Laagri ja Jüri asumite lapsed käivad pealinnakoolides.

Novikov kinnitab, et koolibussiliinide võrku laiendada pole plaanis. Üheks põhjuseks asjaolu, et praegu pole kindlust, palju lapsed üldse reaalselt koolis saavad käia.

"Pool kooliaastat koolibuss seisab, sest palju on kaugõpet. Väga palju pikki plaane ei tahaks teha, enne kui stabiilsust pole. Oleme pigem konservatiivsed," ütleb Novikov.

Koroonaajal olidki bussid alatäitunud, mistõttu selle statistika pealt edaspidiseks järeldusi teha ei saa. Kuna uus õppeaasta on alles alanud, ei maksa ka esimese koolinädala pealt veel täituvuse järeldusi teha, lisas abilinnapea.

Uued koolibussid tarnib linnale Scania, nende Irizar i4 bussid sõidavad CNG-gaasiga. Linna koolid võivad neid busse ka õpilaste laagrisse või ekskursioonile transportimiseks kasutada.

Kaks bussi on 55-kohalised, üks 63-kohaline. Need võimaldavad ka ratastoolis õpilaste transporti.

Koolibussid on mõeldud alg-, põhikoo­li- ja gümnaasiumiõpilaste­le, koolibussi kasutamine on õpi­lastele tasuta, sisenemisel peab näitama juhile oma õpilaspiletit. Peale õpilaste koolibussi teisi sõit­jaid sisse ei lasta.

Uute busside kujunduses on kasutatud illustratsioone, kujunduskonkursi võitis loovagentuur Optimist Creative.