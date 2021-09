Nõukoja esimees Irja Lutsar peab selle eelduseks kõrget vaktsineerituse taset. Lutsar möönis, et 80-protsendilist vaktsineeritusega hõlmatust, mida Soomes välja pakuti, on Eestis väga keeruline saavutada. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles Indrek Kiislerile et Eesti vastavad arvud on alles kokku löömata.