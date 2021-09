Galerii: erakonnad esitasid Tallinna volikogu kandidaatide nimekirjad

Teisipäeva õhtul lõppes kandidaatide registreerimiseks esitamine 17. oktoobril toimuvateks kohalike omavalitsuste volikogudes valimisteks.

Reformierakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond esitasid nimekirjad kandidaatide registreerimiseks Tallinnas esmaspäeval.

Isamaa linnapeakandidaat Urmas Reinsalu kleepis linnavalitsuse uksele nimekirja kümne põhimõttega, mille järgi tahetakse linna valitseda ning viis Tallinna valimiskomisjonile oma kõigi aegade pikima nimekirja: 265 kandidaati.

Keskerakonna ainuvõimule lubavad tuule alla teha teisedki parteid. Näiteks on

Eesti 200 valimisnimekirjas on 104 kandidaati. Linnapeakandidaadi Marek Reinaasa sõnul on pealinn kehvalt juhitud ja linnaosadel on vähe otsustamisruumi.

"On plaanis läbi viia Tallinna reform ja ka eelarvereform ehk siis mõte on väga lihtne: kui praegusel hetkel vaadata Tallinna investeeringute jaotust, siis näiteks Lasnamäel on investeeringuid ühe inimese kohta umbes 2200 eurot aga näiteks Mustamäel natuke üle 400," selgitas Reinaas ERR-ile.

EKRE valimisnimekirjas on 121 kandidaati, neist valdav enamus kuulub parteisse, et vähendada võimalust, et saadikud volikogus hiljem fraktsiooni vahetavad, rääkis partei juht ja linnapea kandidaat Martin Helme. Ka EKRE ihkab võimuvahetust.

"Tallinnal on ideedepuudus. Keskerakond on kõik oma head ideed, mis neil kunagi on olnud ammu ära teinud ja nüüd istuvad lihtsalt, hoiavad toolist kinni ja tekitavad oma erakonnakaaslastele toiduahelat. Kes jääb vahele kuskil linnaosas, liigutatakse laululavale ja kes kuskil mujal, liigutatakse transpordiametisse. See stagneerunud korrumpeerunud tiksumine tuleb murda," täpsustas Helme ERR-ile.

Keskerakonna linnapeakandidaat Mihhail Kõlvart ütles ERR-ile, et valitsemine on valija otsustada.

"Meie eesmärk on pakkuda valijale tervik linna arengukontseptsiooni ja valija otsustab, kas ta usaldab meid, et meil oleks võimalus seda kontseptsiooni ellu viia. Või siis ongi tõepoolest ainuke probleem, mida tuleb lahendada: kõrvaldada Keskerakond võimult," sõnas Kõlvart.

Keskerakond lubab arendada rohelist linna, merelinna ja kaasaegset tarnpordivõrgustikku ning erakonna valimisnimekirjas on 338 kandidaati.

Roheliste linnapeakandidaat Züleyxa Izmailova ütles ERR-ile, et seekord tuleb lahing Tallinna pärast suur, sest kõigil on suur soov Keskerakonnale tuul alla teha. Rohelised lubavad kõigist hoolivat linna.

"Ligipääsetavus on väga suur probleem täna paljudele inimestele. Inimesed ei pääse oma kodudest välja, ei pääse liikuma. See on väga konkreetne asi, mida me tahame ka linnas ära muuta," lisas Izmailova.

Roheliste arvates peab linn mõtlema, kuidas pääsevad liikuma need, kes kasutavad abivahendeid, näiteks ratastooli. Roheliste nimekirjas on 94 kandidaati.

Tallinnas soovib kandideerida kaheksa parteid, kaks valimisliitu ja kümme üksikkandidaati. Kokku on nimekirjades 1192 inimest.