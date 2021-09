Pärnumaal võtsid võistlustel mõõtu narkokoerad

Seekord korraldas võistlusi vanglateenistus ning osa võttis 17 koerajuhti koos koertega. Võistluste eesmärk on saada tagasisidet oma väljaõppele, lisaks kohtuda teiste ametkondade koerajuhtidega, ikka selleks, et kogemusi vahetada.

"Meie võistlustel on võistlusalasid viis, nendest neli olid otsingualad, narkootiliste ainete otsing ruumidest, sõidukitest ning õuealalt," rääkis vanglateenistuse võistluste korraldaja Annika Toome.

Muraste teenistuskoerte koolituskeskus on kõige suurem, kus koeri treenitakse. Kuna koerajuht on oma koeraga koos praktiliselt iga päev, siis peab ta ise leidma võimaliku parima viisi , kuidas koera treenida, mis on parim lahendus. Samuti on koerajuhi asi aru saada, millal tal olemasolev koer nii-öelda ära väsib, et siis kõrvale võtta uus noor koer, keda paari aasta jooksul treenida valmisolekusse ning vanem koer siis pensionile saata.

Tallinna vangla valvur-koerajuht Gerda-Ulla Sauli sõnul on koerte treenimine keelatud ainele reageerimise osas ajaga muutunud. "Vanemate koerte seas veel on üksikuid koeri, kes markeerivad aktiivselt, see tähendab, et kas nad hauguvad, annavad märku, istuvad. On õpetatud kunagi ammustel aegadel koeri näiteks kraapima," kirjeldas ta.

"Samas näiteks minu koer on õpetatud markeerima passiivselt ehk et ta jääb sinna paigale ja ta annab mulle niimoodi märku, vaikselt," rääkis Saul.

Koeratõud, mis kõige rohkem sobivad narkootiliste ainete otsinguteks on saksa lambakoer, belgia lambakoer, labradorid ja spanjelid.

Sauli sõnul vaadatakse koerte valimisel seda, millised on eelnevad geenid pesakonnas ja kuidas koerad varasemalt töötanud on.

"Eks kindlasti nad teevad krutskeid, ulakusi, aga igapäevaselt meil on ikkagi mingisugused raamid töö juures, kuid me peaeme neil laskma olla ka lihtsalt koer, ka nemad tahavad tunda seda lõbu, nad tahavad auku kaevata ja las nad siis lustivad," sõnas Saul.