Arendajad kurdavad dokumendimenetluse toppamise üle Tallinnas

Korterite järelturu ja üürihinnad tõusevad osaliselt seetõttu, et arendajad ei suuda korterite ehitamisel nõudlusega sammu pidada. Tallinnas on arendajatel üheks takistuseks detailplaneeringute koostamiseks kuluv aeg.

Eesti Ehitusettevõtete Liidu juhatuse liige Raivo Rand ütles, et Tallinna linnavalitsuse töökiirus ei ole liidule uus mure. Rand tunnistas, et linnavalitsus on ka teinud edusamme, kuid siiski on tavaline, et ehitusseadusega kirja pandud tähtaegadest kinni ei peeta.

"Tallinna linna eri ametkondadel on teinekord erinevad arusaamad ja ei ole ühtset ametkonda, kes koguks kokku kõik need märkused, probleemid ja esitakse need arendajale. Tegelikult peab ise küsima. On see linnaosavalitsus, on see kommunaalamet või ehitusosakond, igalt poolt peab küsima eraldi. Juhtub ka nii, et ametkondadel on täiesti ristivastupidised arvamused," rääkis Rand.

Arendajad sooviks, et linnavalitsus esitaks kõik märkused ühe korraga. "Väga tihti me leiame märkuste nimekirja all lause, et märkusi võib veel lisanduda. Kui sa parandad teatud vead ära, siis sa saad veel ühe portsu ja see venitab väga palju aega," lisas ehitusettevõtjate esindaja.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov ütles, et paratamatult on Eesti suurimas linnas keerulisem ehitada kui väiksemas linnas või vallas. Peab arvestama rohkemate naabritega ja välja kujunenud keskkonnaga.

"Kas saaks kiiremini - jah. Oleme teinud kõik endast sõltuva, et saada kiiremini. Lähiajal on planeerimises tulemas ka uuendatud linna sisekord, milles on fikseeritud, kui pikalt peaks mis amet ettepanekuid läbi vaatama, kui pikk peaks see kooskõlastus ring olema. Seal me kindlasti teeme tähtajad selgeks. Mis seal salata, meil on olnud probleeme, kus amet, mis peaks vaatama kitsalt ühte rida, hakkab rääkima hoopis teisel teemal," rääkis Novikov.

Arhitektide liidu presidendi Andro Männi sõnul Tallinna suurus piisav vabandus ei ole. Tallinn on ainuke linn Eestis, kus ei ole linnaarhitekti. Männi sõnul puudub seega vastutajatel õige haridus. Ka kordab linnavalitsus linnaosavalitsuste juba tehtud tööd, kulutades dubleerimisele aega.

"Tallinna linn koostab ainult üldplaneeringud, detailplaneeringuid linn ise ei koosta," ütles Mänd.

"Süsteem on selline, et kui arendajal on krunt, kus ta tahab midagi hakata tegema, siis ta ostab erasektorist planeeringu ja linn peab seda kooskõlastama. Tegelikult, kui me järgiksime Helsingi mudelit, kus linn ise koostab planeeringuid, siis see protsess oleks märksa kiirem. Praegu käib selline edasi-tagasi põrgatamine ametnike, ettevõtte, tellija või arendaja vahel, kes seda planeeringut koostab. Osa Tallinna linnaametnikke on avaldanud arvamust, et läbi selle oleks võimalik planeeringute aega viia umbes poolele aastale. Praegu on alla aasta saada planeeringut Tallinnas praktiliselt võimatu," jutustas Mänd.

Ta rõhutas samas, et süü ei ole ainult linnavalitsusel. Arendajad ei lähtu alati avalikust huvist ja halvimal juhul kuritarvitavad segaseid olukordi. Nii teeb linnavalitsuse ja arendajate vaheline napp usaldus sujuva asjaajamise keeruliseks.