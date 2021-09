Tallinna linnavalitsus koondas Talvo Rüütelmaa

Tallinna linnavalitsuse transpordiameti juhataja asetäitja Talvo Rüütelmaa lahkub ametist. Linnavalitsuse teatel on Rüütelmaa lahkumine seotud struktuurimuudatustega.

"Linnavalitsus otsustas ümber kujundada Tallinna transpordiameti struktuuri, et muuta selle juhtimist tõhusamaks. Muudatuse eesmärk on parandada transpordiameti liiklusvaldkonna tegevuse tulemuslikkust ning see ei pruugi jääda viimaseks muudatuseks transpordiameti töö ümberkorraldamisel," ütles Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

"Korraldusega muudetakse alates 20. septembrist 2021 Tallinna transpordiameti koosseisu, mille tulemusena kaotatakse ameti juhataja asetäitja liikluse alal ametikoht. Selle asemel luuakse liiklusosakonna koosseisu osakonna juhataja ametikoht ning korraldatakse ümber liiklusosakonna struktuur," lisas Novikov.

"Muudatuse käigus luuakse elektrooniliste liikluskorraldusvahendite sektor, järelevalvesektor nimetatakse ümber järelevalve- ja parkimissektoriks ning luuakse liiklussektor. Liiklussektori ülesanneteks jäävad liikluse korraldamine, liiklusskeemide menetlemine, tehniline liiklusalane kommunikatsioon organisatsioonide ja kodanikega, sealhulgas operatiivse liikluse korraldamine," rääkis Novikov.

Viimasel ajal on Rüütelmaa tegelenud Tallinnas uute rattateede rajamisega, mille käigus on paljud pealinna tänavad saanud punaseks värvitud rattarajad.