Kas Eesti filmi lõpu kuulutamine on osav lobitöö või viivad plaanitud kärped tõepoolest kodumaise kinokunsti hääbumiseni? Milline peaks olema riigi roll filmitööstuse toetamisel ja miks on vaja filmipaviljoni? ETV saates "Esimene stuudio" on täna Eesti Filmi Instituudi juhataja Edith Sepp.