Uute dokumentide järgi Fauci varjas Wuhani labori rahastust, saab kriitikat

Dokumendid avaldas esimesena veebiväljaanne The Intercept. Dokumentides on kirjas üksikasjalikud toetused, mida NIAID jagas mittetulundusühingule EcoHealth Alliance. Ecohealth rahastas Wuhani viroloogia instituudi nahkhiirte koroonaviiruse uurimist.

Dokumentide hulgas on varem avaldamata ettepanek, mille EcoHealth esitas Fauci juhitud instituudile.

EcoHealthi küsis raha projektile, kus uuriti nahkhiirtest tuleneva koroonaviiruse ohu uurimist. See hõlmas tuhandeid proove, kus teadlased puutusid kokku viirusega.

Dokumendi kohaselt rahastas Fauci instituut 2014. aastal EcoHealthi projekti 3,1 miljoni dollariga. 2019. aastal rahastamist uuendati, kuid 2020. aastal Donald Trumpi administratsioon peatas projekti rahastuse.

EcoHealth tunnistas raha küsimisel ka uuringutega seotud riske. "Välitöödel on inimestel oht puutuda kokku ​​SARS-i või sarnaste nakkustega, kui nad töötavad koobastes," seisab ettepanekus.

Rutgersi ülikooli molekulaarbioloog Richard Ebright ütles, et dokumendid näitavad selgelt, et Fauci on Wuhani uuringute rahastamise küsimuses olnud valelik.

"Need dokumendid näitavad uuringut, mis võis viia praeguse pandeemiani," ütles mittetulundusühingu U.S. Right To Know direktor direktor Gary Ruskin.

NIAID väitis mais, et pole kunagi rahastanud geneetilisi uuringuid, mis oleksid olnud suunatud viiruse leviku parandamisele.

Fauci väitis mitu korda ka kongressis, et tema instituut ei rahastanud Wuhani labori geneetilisi uuringuid (gain-of-function research), mille raames uuriti viiruse suuremat edasikandumist, teatas New York Post.

"Fauci valetab. Mul oli õigus, kui väitsin, et tema agentuur rahastas Wuhani koroonaviiruse uuringuid," ütles vabariiklasest senaator Rand Paul pärast dokumentide avalikustamist.

Paul teatas ka, et palub justiitsministeeriumil Fauci valetamist uurida.

EcoHealthi juhib teadlane Peter Daszak, kes väidab, et koroonaviirus ei lekkinud Wuhani instituudi laborist. Daszakil on ka lähedased suhted Wuhani viroloogi Shi Zhengliga, kelle hüüdnimi on "nahkhiirenaine".