Neljapäev tuleb soe ja enamjaolt vihmata

Neljapäeval tuleb Eestis sooja 20 kraadi ümber. Lõuna pool laiuv kõrgrõhuala laieneb servaga Eesti poole ning sajuks on võimalus väiksem. Jõudu jääb aga väheks, et taevas selgena hoida ning pärastlõunal tõmbub pilveserv koomale. Väike tiba vihma tuleb vaid üksikuis paigus.

Pärast keskööd taevas selgineb ja sadu karta pole. Kohati tekib udu. Tuul puhub edelast ja läänest 3 kuni 9, enne keskööd iiliti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9 kuni 15 kraadi.

Neljapäeva hommikul on pilvi vähe ja ilm kuiv ning rahuliku edela- ja läänetuulega. Õhutemperatuur on 12 kuni 15 kraadi.

Ennelõunal on pilvi vähe ja ilm kuiv. Pärastlõuna on pilvisem ja kohati võib ka veidi vihma tibada. Tuul puhub edelast ja läänest 4 kuni 9, puhanguti 13 kuni 14 meetrit sekundis. Läänekaarest saabuv õhumass on soe ja temperatuur tõuseb 17 kuni 21 kraadini.

Reedel ja laupäeval püsib kõrgrõhkkonna ülekaal. Suuremat sadu ei tule, vaid mõni üksik paik tiba vihma saada. Paraku sügisele lähenev ilm jätab taeva laialdaselt halliks. Nõrk tuul ei aita ka pilvi laiali lükata. Õhk jahtub öösiti 10 kraadi lähedale, päevasoe kerkib 20 ümbrusse.

Pühapäev peab ka veel suurema sajuta vastu. Aga õhtuni, siis jõuab vihm. Esmaspäev kujuneb ilmselt vesiseks ja selle kannul murrab sisse jahedus.