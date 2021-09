Kiire hinnakasvu tuules kukub aina rohkem riigihankeid läbi

Eestis kiiresti kasvavate hindade tuules on septembriks juba läbi kukkunud riigihangete maht ületamas senise rekordaasta taset. Kuivõrd kolmandik aastat on veel ees, võib liigub läbikukkunud riigihangete osakaal selgel rekordikursil.

"Riigihangete registri andmete põhjal on 2021. aasta lepinguta lõpetatud hankemenetluste osakaal tõusnud hüppeliselt võrreldes aasta varasemaga," ütles rahandusministeeriumi nõunik Karoli Niilus.

"Kuna arvesse on võetud vaid lõpuni viidud menetlused nii varasematel aastatel kui ka 2021. aasta septembri alguse seisuga, võib eeldada, et hankemenetluste lepinguta lõpetamise tõusu üheks põhjuseks võib olla hinnatõus, mille tõttu ei mahu esitatud pakkumuste maksumused enam planeeritud eelarve võimaluste piiresse. Rahandusministeerium ei saa seda väidet lõpuni kinnitada, kuna riigihangete registrisse ei sisestata nii detailset põhjendust hanke lepinguta lõpetamise põhjuste kohta," lisas ta.

Ehitusettevõtjate liidu tegevjuhi ja Astlanda Ehituse juhatuse liikme Kaupo Kolsari sõnul ongi just hinnatõus, mis praegu hankeid rohkem nurjumisele viib.

"Praegune olukord on selline, et viimase poole aastaga on hinnad teatud kulugruppides tõusnud kordades, mitte protsentides. Ega sellist asja osanud keegi ennustada," ütles Kolsar.

"Pakutakse lihtsalt seda hinda, mida praegu saab pakkuda ja need kujunevadki kõrgemad, kui eesmärkhinnad on," rääkis Kolsar.

Kuigi hangete läbikukkumine on sagenenud, ei kuku Kolsari sõnul kõik läbi. Kui leitakse lisavahendeid, siis hanked siiski õnnestuvad, kuigi kõrgema hinnaga.