Vastunäidustusega inimesed saavad edaspidi COVID testi teha tasuta

Valitsus täiendas neljapäeval COVID regulatsiooni erandiga inimeste jaoks, kellel on püsiv vastunäidustus vaktsineerimiseks. Nendele inimestele võimaldatakse arsti otsusel tasuta testimine COVID tõendi saamiseks.

Näiteks kuuluvad sellesse erandite rühma inimesed, kes on mõne COVID vaktsiini koostisaine suhtes allergilised ja ka mõned erivajadusega inimesed.

Korraldusega muudeti selgemaks selgemaks ka kaubandus- ja teenindusvaldkondades töötaja maskikandmine. Juhul kui tööandja riskianalüüsist nähtub, et koroonaviiruse leviku risk on töötaja töökeskkonnas maandatud teisel viisil, näiteks klaasvisiirid kassade ees, ja töötaja on vaktsineeritud, ei pea ta maski kandma, teatas valitsuse pressiteenistus.