Reede on pilvine, kuid sajuta

Reede öö tuleb pilves selgimistega ja saartel muutliku pilvisusega. Kirde-Eestis võib sadada vähest vihma ja kohati tekib udu. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 9 meetrit sekundis, põhjarannikul on ka tugevamaid puhanguid. Sooja tuleb 10 kuni 15 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Reede hommik on laialdaselt pilvine, kuid saartel on ka selgemaid laike. Paksust pilvekihist vihma ei tule ning tuul on nõrk ja puhub muutliku suunaga, vaid põhjarannikul on idakaare tuul pisut tugevam. Õhk on täpselt nii soe kui 12 kuni 15 kraadi.

Päeval pilvisus natuke hõreneb ja suuremat sadu oodata seega pole. Lõuna-Eestis puhub rahulik lõunakaare tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis, Põhja-Eestis idakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Väljas on veel soojemaks läinud ja temperatuur on 16 kuni 21 kraadi.

Nädalavahetusel on madalrõhuala mõju taas tugevnemas. Kui laupäev on valdavalt selge, siis pühapäeval on sajusem. Uuel nädalal säilib ajutine hoovihma võimalus ja õhutemperatuur võtab pärast nädalavahetust taaskord jahedama fooni.