Riigil pole ülevaadet välismaal vaktsineeritud eestlastest

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik avaldas lootust, et suurem selgus, kui palju selliseid inimesi on, saabub siis, kui valmib koroonapassi lahendus välismaal vaktsineeritud Eesti inimeste jaoks.

"Neile on on COVID passi loomine töös, IT lahenduste loomine on olnud koroonaajal väga mahukas," ütles Kiik.

"Täpselt kui palju selliseid inimesi on, me ei tea. Tõsi on see, et meil on inimesi, kes liiguvad mitme riigi vahel. Kui me jõuame selle konkreetse digilahenduseni mis annaks võimaluse ka neile neidsamu Euroopa Liidu infosüsteemis asuvaid tõendeid väljastada, siis on võimalik esialgne hinnang anda, kui palju neid inimesi on," lisas Kiik.