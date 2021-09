Bideni parteikaaslased tahavad keskpanga juhi väljavahetamist

Suuremate nõudmistega demokraadid on kutsunud Bidenit tagandama vabariiklasest Powelli ja nimetama liberaalsema kandidaadi, kes teeks rohkem pangajärelevalve karmistamiseks ning kliimamuutuste ja väidetava süsteemse rassismi käsitlemiseks.

Keskpank üritab parajasti korraldada majanduse taastumist, mis tooks tagasi koroonapandeemia ajal kaotatud töökohad ilma inflatsiooni järsu kasvuta.

Analüütikute hinnangul võivad Bideni otsusel olla märkimisväärsed tagajärjed.

Parlamendi esindajatekoja eelarvekomisjoni demokraatide esimees John Yarmuth toetab samas näiteks jõuliselt Powelli teist ametiaega.

"Powell on juhtinud keskpanka kindla käega meie riigi tõsise kriisi ajal," ütles Yarmuth eelmisel nädalal tehtud avalduses.

"Kuna meie rahvas ja majandus seisavad endiselt silmitsi ebakindlusega tuleviku osas, siis on järjepidev ja keskendunud keskpank meile kriitilise tähtsusega," toonitas demokraat.

Demokraadist senaator John Tester, kes juhib senati pangakomiteed, hoiatas samuti otsuse politiseerimise eest.

"Keskpanga juhtkond ei tohiks osaleda Kapitooliumi poliitilistes jalgpallis. See on põhjus miks ma tahan Jerome Powelli, kes on tõestanud, et suudab säilitada keskpanga sõltumatuse," ütles Tester kolmapäeval väljaandele Wall Street Journal.

Valge Maja pole teatanud, millal Biden otsuse langetab, kuid arvatakse, et see leiab aset lähiajal.