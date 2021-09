Europark kattis endise EKA krundi parkla asfaldiga

Europarki tegevjuht Karol Kovanen ütles ERR-ile, et plats sai valmis 3. septembril, see kaeti asfaldipuruga ja see läks maksma 30 000 eurot.

"Kuna see plats on keset linna ja ta tõesti tolmas, siis oli auküsimus see meil korda teha. Saime omanikult loa ja tegime korda," lausus ta.

Kovanen rääkis, et kõnealune plats pidi ammu olema juba uue hoone all, aga protsess on veninud. "Kui me selle platsi algselt rajasime, siis oli see esialgu kolmeks aastaks ja vastavalt sellele need katted sinna peale said ja ajaga kulusid ära ning hakkasid tolmama. See oli põhjus, miks see nii pikalt ootel oli," sõnas Kovanen.

Kovaneni sõnul on maa omanik kinnitanud, et umbes aasta pärast läheb platsil ehituseks.

Miks leidub endiselt "kuumaastikuga" tasulisi parklaid?

ERR küsis, kas Europark plaanib ka mõne teise hooldamata kruusakattega tasulise parkla korrastada. Kovaneni sõnul ei ole see nii lihtne, kui võiks arvata.

"Üldprintsiibis ma olen nõus, et kui on plats, siis ta võiks olla korras ja mitte tolmata. Nii meil enamasti ka on. Meil on tasulisi platse üle 250 ja problemaatilisi on mõned," lausus Kovanen.

"Need mõned problemaatilised ei ole tihti meie tahtes kinni. Iga platsiga on mingi oma spetsiifiline pikem lugu. On küsimus, mida osade ajutiste platsidega teha. Kui panna päris asfalt, siis peaks nende eluiga olema ca viis aastat või rohkem, et see ära tasuks. Tihti on küsimus ka loa menetlemises, et isegi parima tahtmise juures teinekord seda asfalti sinna ei saa ja ei tohi panna, sest selleks peaks algatama täismahulise planeeringu protsessi. Kui me ilma loata läheme asfalti kuskile panema, on seal järgmine hetk mupo, kes teeb trahvi ja laseb selle asfaldi üles võtta, kui natuke utreerida," vastas Kovanen.

"Tegelikult me neid ajutisi platse jälgime, hööveldame, tasandame ja kõik nad on ohutud. Mõnel pool on tolmuprobleem, millele on keeruline lahendust leida," lisas Kovanen.