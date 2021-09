Miljardärid müüvad lahutuse tõttu 600 miljonit dollarit väärt kunstikogu

Kollektsiooni omanikud on abielupaar Harry ja Linda Macklowe. Paar oli abielus 59 aastat. Nende lahutusprotsess on kestnud kaks aastat ja nad pole seni jõudnud kollektsiooni jagamises kokkuleppele. Lõpuks käskis kohtunik kollektsiooni oksjonile panna.

Miljardäride kunstikollektsioon on üks kallimaid kunstiteoste kogusid, mida oksjonil kunagi on pakutud. Kollektsiooni väärtuseks hinnatakse 600 miljonit dollarit, teatas The Times.

Miljardärist pankuri David Rockefelleri kollektsioon müüdi 2018. aastal maha 835 miljoni dollari eest.

Kollektsiooni hakkab novembris müüma oksjonifirma Sotheby. Haamri alla läheb 65 teost.

"See kollektsioon koguti mitme aastakümne jooksul. Pole kahtlust, et see müük meelitab kunstikogujaid tervest maailmast," ütles Sotheby juht Charles Stewart.

Sotheby riputab maalid enne oksjonit üles ka oma galeriidesse, et potentsiaalsed ostjad saaksid teostega tutvuda.