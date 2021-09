Laupäev soe ja päikeseline

Laupäeval on ilm soe ja päikeseline, pühapäeval sajab vihma.

Laupäeva öö on muutliku pilvisusega, Põhja-Eestis sajab kohati vähest vihma ning paiguti tekib udu. Lõunakaare tuul puhub 1 kuni 6 meetrit sekundis, temperatuur jääb 9 kuni 13 kraadi juurde, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik jätkub muutliku pilvisusega ja mitmel pool on veel udune. Ka tuul on muutlik, aga nõrk ning sooja on ööga sarnaselt kuni 13 kraadi, rannikul kohati ehk pisut rohkem.

Päeval on pilvisus vähene ja vahelduv ning kohati sajab vähest vihma. Valdavalt puhub läänekaare tuul 2 kuni 6 meetrit sekundis. Termomeetril on 18 kuni 23 kraadi, rannikul kohati pisut vähem.

Pühapäevaks saavad kõrgrõhkkonna jõuvarud lõplikult otsa ning sajupilved jõuavad saartele öösel. Päev tulebki valdavalt pilvine ja paljudes kohtades vihmane. Esmaspäeva pärastlõunal väheneb sajuvõimalus loode poolt alates ja edasi on lootust kuivale ilmale. Temperatuur langeb nii öösel kui ka päeval ja nädala keskpaigaks on ühtlasi taas öökülmasid oodata.