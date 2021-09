Lennukid ei saanud hommikul udu tõttu Tallinnas ei maanduda ega õhku tõusta

Helsingi lennu start Tallinnast lükkus üle kolme tunni edasi, Riia lennul samuti ligi kolm tundi.

Tallinna Lennujaama kommunikatsioonijuht Margot Holts tõdes, et Tallinnas oli hommikul udu, mis mõjutab lennukite maandumist ja õhkutõusu.

"Sügiseti-kevaditi ei ole lendude tagasipöördumine udu tõttu erandlik. Piloot teeb otsuse, kas suundub siis varujaama või lähtejaama tagasi," ütles Holts ERR-ile.

Sel sügishooajal on Holtsi sõnul udu tõttu ära jäänud, ümber suunatud või hilinenud üksikud lennud.

"See pole kunagi massiline, et lennud on mõjutatud iga päev ja mitu lendu. Üldjuhul kestab see kas 15-20 minutit või maksimaalselt pool tundi, kus lennukid maanduda ei saa, sest see on just see pilvede kõrgus, kus nähtavus peab olema tagatud," selgitas Holts.

Ta kinnitas, et lennufirmad toovad reisijad Tallinna kindlasti esimesel võimalusel, täpsemat infot edasise korralduse kohta saavad reisijad juba lennufirmalt.