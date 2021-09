Norras algas parlamendivalimiste hääletus

Norra suuremates linnades algas parlamendivalimiste hääletus. Valimispäev on esmaspäeval, aga Oslos ja veel mitmes linnas saab hääletada juba laupäeval, kolmandik valijatest on oma otsuse teinud eelvalimistel.

Peamine valimisteema on kliimamuutuste ohjeldamine. Pärast ÜRO kliimaraporti ilmumist on Norras populaarsust kogunud rohelised ja teised väikesed erakonnad, kes tahavad seada piiranguid naftatootmisele ning lõpetada uute leiukohtade uurimise ja kasutuselevõtu.

Arvamusküsitluste järgi prognoositakse võitu opositsioonis olevale Tööparteile. Vaatlejate hinnangul on aga erakonna juhil Jonas Gahr Storel tõenäoliselt keeruline valitsust kokku saada, kui valimisvõit pole piisavalt suur.

Näiteks Rohelised on teatanud, et lähevad ainult sellisesse valitsusse, mis seab tähtaja naftatootmise lõpetamiseks. Store on seda seisukohta kritiseerinud.