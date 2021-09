Otse kell 13.30: riigikogu erikomisjon arutab riigi kinnisvarapoliitikat

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon saab esmaspäevasel avalikul veebiistungil ülevaate riigi kinnisvarapoliitikast. Riigikontrolli aruandest selgub, et riigi kinnisvara haldamine on jäik ja kulukas. Kell 13.30 algavat ülekannet saab otsepildis jälgida ERR-i portaalis.

Istungile on kutsutud riigikontrolör Janar Holm, riigikontrolli peakontrolör Märt Loite ja vanemaudiitor Ermo Liedemann ning riigihalduse minister Jaak Aab ja Riigi Kinnisvara AS juhatuse esimees Kati Kusmin (pildil).

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul peab riik maksumaksja raha kulutama säästlikult. "Paraku ilmneb riigikontrolli aruandest, et riik laristab raha kinnisvara kasutamisel," ütles Reinsalu. "Olukord on seda absurdsem, et sama tunnistavad ka ministeeriumid ise. Riigi praegune kinnisvarapoliitika on näide vastutamatuse printsiibist meie riigi juhtimisel."

Riigikontroll leidis oma kontrolliaruandes, et praegune riiklik kinnisvarapoliitika ei motiveeri otsima odavamaid ega paindlikumaid lahendusi ning sisuliselt monopoolses seisus Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) teenuste kasutamine ei tohiks olla automaatne valik.