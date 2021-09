Ratas kiitis Kaljulaidi välispoliitilist tegevust

"Austatud Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. Lugesin uudiseid Teie riigivisiidist Keeniasse. Tõite välja mitmeid olulisi tahke, milledeks on majanduskoostöö paranemine nii Keenia kui ka laiemalt Aafrikaga ning mõlema riigi üheaegne kuulumine käesoleval aastal ÜRO Julgeolekunõukogusse," lausus Ratas.

Olite Eesti ÜRO Julgeolekunõukogusse kandideerimise teel väga tugev panustaja. See oli tõsine konkurents, kus saavutasime tõeliselt olulise ja ajaloolise võidu. Suur tänu Teile selle eest! Aga veel rohkem. Lubage mul Riigikogu nimel tänada Teid terve ametiaja eest Eesti Vabariigi presidendina ja soovida Teile jõudu tulevikuks," lisas Ratas.

Ratas tunnustas ka riigikogu liikmeid tehtud töö eest. Samas kutsus ta üles riigikogu liikmeid võtma käsile presidendivalimiste süsteemi paremaks muutmine.

"Usun, et on aus ja vajalik selles küsimuses poliitilist debatti pidada ja parim lahendus leida. Üks on küll selge, et kandidaatide varasem ülesseadmine tuleb kindlasti tervele protsessile tulevikus kasuks," lausus Ratas.

Kui riigikogu rolli on viimasel ajal nimetanud passiivseks nii õiguskantsler Ülle Madise kui ka enne Ratast riigikogu ees oma kõnes president Kersti Kaljulaid, siis Ratas seda oma kõnes välja ei toonud. Küll aga tõdes Ratas, et riigikogu initsiatiivi koroonakriisis annaks "veelgi" tõsta.

"Olen tänulik paljudele teist, kes on seda teemat arutanud ja pakkunud lahendusi siin saalis, fraktsioonides, komisjonides, vanematekogus või laiemalt ühiskonnas. Eraldi soovin tänada sotsiaalkomisjoni ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni, kes on COVID-19 teemaga usinalt tegelenud," ütles Ratas.

Ratase sõnul pooldab ta debatti, et riigieelarve koostamisel tagada riigikogule suurem otsustuspädevus.

Samuti kutsus Ratas üles komisjone ja fraktsioone kasutama veel rohkem olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu võimalust.