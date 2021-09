Arvamusküsitlused näitavad Norra valimistel Tööpartei võitu

Valimisjaoskonnad on nüüd suletud ning oodata jääb, kui palju erinevad lõplikud tulemused varasematest arvamusküsitlustest, mis näitasid, et pikalt opositsioonis oodanud Tööpartei võib valimised võita ja saada peaministrikoha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valida said ka need, kes olid jäänud koroonaviirusesse. "Me paneme selga kogu infektsioonikontrolli varustuse, kutsume inimese, anname neile valimispaberi. Ta läheb valima, annab selle meile tagasi ja me pitseerime selle," selgitas tervishoiutöötaja Mathilde Eidsaa.

Valimiskampaania põhiteema oli aga kliimamuutus ning Norra enam kui 1100 miljardi dollari suuruse naftafondi kasutusvõimalused. ÜRO kliimaraporti järel teatasid Rohelised, et kindlasti tuleks igasugune naftatööstus ja uute maardlate otsimine lõpetada alates 2035. aastast, kuid seda ideed ei toeta suured erakonnad nagu Tööpartei, konservatiivid ja Keskpartei.

Rekordilised kaheksa aastat konservatiivina valitsust juhtinud Erna Solberg toetab samuti naftatööstuse jätkamist. Üheks põhjuseks on 160 000 inimese töökohad ja enam kui 14-protsendiline panus majandusse.

Solberg loodab, et viimase hetke valijad tagavad tema vähemusvalitsusele piisavalt suure toetuse jätkamiseks.

"Loodame, et oleme mobiliseerinud rohkem valijaid nädalavahetusega. Oleme näinud palju vaeva selleks, et neile öelda, et meil on tugev konservatiivne partei ja kui tähtis on jätkata poliitikat, mida juhtisime, sest see on andnud häid tulemusi.

Töötus on langenud ja tööhõive kasvanud," kõneles Solberg.

Tööpartei liider Jonas Gahr Störe lubas valimiskampaania ajal vähendada keskmise ja madala sissetulekuga inimeste makse ja tõsta neid hoopis rikastel.

Juhul, kui Tööpartei võidab, siis sõltub eelistatud liitlaste tulemusest, kas 169-kohalises parlamendis saavad nad enamuse. Liitlased oleksid varasemast Põllumeeste parteist kasvanud Keskpartei ja vasakpoolsed sotsialistid. Neli aastat tagasi oli viiemiljonilise kodanikkonna valimisaktiivsus 78 protsenti.