Norra valib parlamenti

Opositsiooni juhtiva Tööpartei liider Jonas Gahr Störe on lubanud tulevase koalitsiooni moodustada Keskpartei ja Sotsialistiku Vasakparteiga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

169-kohalises parlamendis on enamuseks vaja 85 mandaati.

Kaheksa aastat valitsust juhtinud konservatiivide liider Erna Solberg loodab siiski, et viimase hetke valijad tagavad tema vähemusvalitsusele piisavalt suure toetuse jätkamiseks.

"Loodame, et oleme mobiliseerinud rohkem valijaid nädalavahetusega. Oleme näinud palju vaeva selleks, et neile öelda, et meil on tugev konservatiivne partei ja kui tähtis on jätkata poliitikat, mida juhtisime, sest see on andnud häid tulemusi.

Töötus on langenud ja tööhõive kasvanud," kõneles Solberg.