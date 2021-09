Põhja-Korea tegi uue raketikatsetuse

Lõuna-Korea ja Austraalia välisminister kutsusid dialoogile Põhja-Koreaga pärast teateid, et viimane korraldas uue raketikatsetuse.

Austraalia välisminister Marise Payne rõhutas Soulis, et Canberra jätkab Põhja-Koreale üleskutsete tegemist pühenduda kõnelustele Lõuna-Korea ja USA-ga, et vähendada pingeid regioonis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Põhja-Korea pikamaaraketid lendasid katsetuse käigus 1500 kilomeetrit ja kukkusid Põhja-Korea territoriaalvetesse.

Ekspertide sõnul ei ole välistatud, et sellist tüüpi raketil on tuumarelva võimekus.

"Tuumarelvategevusele naasmine näitab selgelt, et on äärmiselt vajalik suhelda ja pidada dialoogi Põhja-Koreaga, et leida põhimõtteline lahendus sellistele probleemidele," ütles Lõuna-Korea välisminister Chung Eui-yong.