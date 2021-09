Noorte huvi koolis vaktsineerimise vastu on madal

Kuigi koroonakoldeid on koolides aina enam, siis laste vaktsineerimishuvi on endiselt madal. Kooliõed loodavad vaktsineerimisega koolides alustada lähipäevil.

Esmaspäeva seisuga on Tallinna koolitervishoiu juhatusele teada ligi 200 lapsevanema ja eestkostja nõusolek lapse koolis vaktsineerimiseks. Tallinna koolitervishoiu juhi Kädi Lepa sõnul kaardistati vaid neid Tallinna koolide õpilasi, kelle vaktsineerimisega ei ole veel alustatud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Hetkel on 86 kooli. On väga pisikesi koole ja on üle 1000 õpilasega koole. Loomulikult sealt tulevad erinevused. Alla kümne õpilasega soovijaid on väga-väga palju, aga on siin ka mõnes koolis 40, mõnes koolis üle kümne. Vene koolidest, kui aus olla, siis sealt on tagasi saadetud neid nõusolekuvorme üksikuid, aga ma siiski võin öelda, et Tallinna linna peale päris hästi juba," rääkis Lepp.

Esialgu alustatakse vaktsineerimise korraldamist koolides, kus huvilisi on rohkem. Koolides, kus vaktsiini soovijaid on vähem kui kümme, kaalutakse koostööd erinevate kooliõdede vahel. Vaktsiin tagatakse kõikidele soovijatele olenemata soovijate arvust.

"Me oleme mõelnud seda, et naaberkoolide õed kuidagi grupeerime, et oleks vähemalt kaks õde. /.../ Tellime vastava arvu vaktsiine või grupeerime. Meil see plaan on praegu veel tegemisel. Alustame suurematest, üle kümne doosiga, tõenäoliselt räägime mõne eraettevõtjaga või mõne haiglaga," selgitas Lepp.

Kuigi esialgu on koolides vaktsiini soovijaid vähe, siis edaspidi loodetakse suuremale aktiivsusele.

"Ma loodan, et lähipäevil tuleb neid juurde, sest me tahame tõesti kohe-kohe alustada õpilaste vaktsineerimisega koolis, sest teatavasti kõik need suured vaktsineerimispunktid hakkavad ju koomale tõmbuma," rääkis haigekassa esmatasandi osakonna juhataja Külli Friedemann.

Septembri teiseks pooleks peaks olema koolides tagatud koroona vastu vaktsineerimisvõimalus. Kui koolil endal võimalus puudub, tuleks leida alternatiiv.

"Osade koolide korraldus ei võimalda seda erinevatel põhjustel ja siis tagatakse korralduslikult see, kus seda vaktsineerimist läbi saab viia, kas siis perearsti juures või siis tuleb vaktsineerimisbuss kooli juurde," selgitas Friedemann.