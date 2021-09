Eestimaa Rohelised tervitavad Soome roheliste toetust kanepi legaliseerimisele

"Täna toidame me kanepit keelustades kuritegevust ning meil on vaid umbkaudne teadmine, kes, mida ja milleks seda tarvitavad. Meie eesmärk on tagada, et läbi riikliku regulatsiooni jõuaks tarbijani ohutu kaup," ütles Roheliste kaasjuht Züleyxa Izmailova pressiteate vahendusel.

Tema sõnul pooldavad rohelised kanepi tarvitamise reguleerimist senise range keelu asemel. "Riiklikult reguleeritud müügi korral ei saaks kanepit kätte alaealised ning tagatud on ka maksude laekumine. Samal ajal kui Keskerakond mõtleb välja uusi makse, millega meie veel habrast keskklassi koormata, ütleme meie selgelt - lõpetame kanepi musta turu ja korjame raha üles sealt, kus see juba täna olemas on," ütles Izmailova.

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise 2020. aasta uuringust selgus, et kanepi tarvitamine nooremate täiskasvanute seas on kasvanud, vahendas roheliste erakond. Narkootilisi aineid oli viimase 12 kuu jooksul tarvitanud 7,1 protsenti uuringule vastanutest (10,2 protsenti meestest ja 5,0 protsenti naistest).

Kõige sagedamini tarvitatavaks aineks on kanep, mida näiteks 16–24-aastaste vanuserühmas oli viimase 30 päeva jooksul tarvitanud 20,8 protsenti meestest ja 10,3 protsenti naistest.

2021. aasta kevadel tervise arengu instituudi poolt avaldatud reovee uuringu tulemused näitasid, et kanep on jätkuvalt üks Eestis enim tarvitatavatest narkootilistest ainetest, võrreldes 2019. aastaga oli kanepi kontsentratsioon reovees isegi tõusnud.

Soome Roheliste erakonna üldkogu toetas pühapäeval kanepi legaliseerimist. Rohelistest sai esimene Soome parlamendierakond, mis toetab kanepi legaliseerimist.