Elroni kodulehelt ostetud piletiga võib rongis hätta jääda

Tallinnas sissekirjutust omav reisija, kes mitme müügikeskkonna olemasolust teadlik ei ole, võib avastada, et kui soovib sõita näiteks Tallinnast Kehrasse, ei pruugi ta sõitmiseks saada valida igat rongi.

Nimelt on inimesel võimalus tõendada oma tasuta sõidu õigust ühiskaardiga Tallinnas ehk esimeses tsoonis. Edasi sõitmiseks on tal Elroni kodulehel võimalus osta perioodipilet, mis võimaldab sõita teisest tsoonist neljandasse.

Kuna osa ekspressronge, millega on võimalik sõita Tallinnast Kehrasse, ei peatu teises tsoonis asuvates peatustes, siis nendes eelnev skeem ei kehti ja rongist tuleb ikkagi osta pilet hoolimata sellest, et igas tsoonis sõitmise õigus olemas on.

Elroni kodulehelt aga pealinlase soodustusega 1.–4. tsooni pileteid osta ei saa. Selleks tuleb minna hoopis pilet.ee lehele.

Ehkki mitu rongis pileteid müüvat klienditeenindajat nõustuvad, et süsteem ei ole loogiline, siis Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo selles probleemi ei näe.

"Seni ei ole see olnud meie klientidele probleem, et Tallinnaga seotud pileteid müüakse pilet.ee leheküljel," sõnas Kongo. "Samuti ei ole olnud väga teemaks see, et Tallinna elanikest püsisõitjad ei teaks, et nendele mõeldud perioodipileteid müüakse kohas, kus ka kõiki teisi Tallinna ja Harjumaa pileteid."

Kohaliku elaniku soodustusega perioodipiletite müümine eeldab Kongo sõnul inimese elukoha kontrolli rahvastikuregistrist. Ta möönab, et sellise funktsionaalsuse loomine Elroni kodulehele on küll võimalik, aga see nõuab aega ja raha.

"Seetõttu lükkuks mõni teine klientidele vajalik uuendus selle võrra edasi," kommenteeris ta, miks firma sellist võimalust loonud ei ole. "Täiendame oma piletisüsteemi pidevalt, küsimus on eelkõige prioriteetides."

"Pangakaardimakse võimaluse lisamine piletimasinasse on kahjuks võtnud oodatust rohkem aega, kuid kindlasti on väga oluline, et see lähiajal teoks saaks," kommenteeris Kongo praegu käsil olevat arendusprojekti.

Tulevikus tekib võimalus osta marsruudipõhiseid pileteid

Veel ühe plaanina tõi Kongo välja, et tulevikus võiksid piletid olla marsruudi-, mitte väljumispõhised. See tähendab, et inimene võiks osta pileti näiteks Tallinnast Nõmmele, kuid ei pea seda ostma konkreetsel päeval ja kellaajal väljuvale rongile.

"Meie süsteemi eripära on aga see, et kõikide rongidega tehakse nii lühemaid kui ka pikemaid sõite, mis lisab piletiloogika loomisse omajagu keerukust," selgitas Kongo olukorda, miks taolise süsteemini seni veel jõutud pole.

Eestis on praegu võimalus osta rongipileteid ette vaid seitse päeva, kuid mitmel pool Euroopas on tavaline, et rongipileteid on võimalik ette osta isegi mitu kuud.

Kongo ei pea ka pikemat etteostmisaega võimalikuks, kuna raudteel toimuvad tihti remonttööd.

"Selle põhjus on taristuettevõtete väga sagedased remonttööd, mis põhjustavad meile sõiduplaanide muudatusi," ütles Kongo. "Me ei saa müüa pileteid kellaaegadele, millal rong vahepeal toimunud muudatuste tõttu lõpuks reaalselt ei sõidagi."

Samas ei leia Kongo, et inimestele selline võimalus oluline oleks, sest seitse päeva ette ostab pileteid alla ühe protsendi reisijatest.