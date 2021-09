Kreml: Putin on täiesti terve

"Ta tunneb end suurepäraselt, on täiesti terve ja jätkab tööd. Ütlen nii: Putin ja Sputnik V töötavad tavarežiimis. Sputnik V tõhusus on tõestatud, see on väga suur, president Putini tõhusus suuremgi veel," ütles Peskov kolmapäeval ajakirjanikele.

Peskovi sõnul ei ole presidendi lähikonnas ennetusmeetmeid leevendatud.

"Kõik kulgeb tavarežiimis, kuid loomulikult me elame sellisel ajal, kus tavapärane tegevus ei anna sajaprotsendilist tagatist taoliste juhtude vastu," vastas Peskov küsimusele, kuidas viirusekandja presidendi lähedusse sattus ja kas karantiinimeetmeid riigipea ümber ei ole leevendatud.

Putin korraldab julgeolekunõukogu videonõupidamise

Putin peab kolmapäeval nõu Venemaa julgeolekunõukogu alaliste liikmetega, ütles kolmapäeval tema pressisekretär Dmitri Peskov.

"Täna, muuhulgas arutelu ettevalmistamiseks Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsiooni (KJLO) ja Shanghai Koostööorganisatsiooni tippkohtumisel, kavatseb president keskpäeval pidada videokonverentsil nõu Venemaa julgeolekunõukogu alaliste liikmetega," ütles Peskov.

Tema sõnul teavitab Kreml julgeolekunõukogu teemast hiljem või seda kommenteerib president ise.