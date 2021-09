Läti valitsus arutab järgmisel nädalal täiendavaid koroonapiiranguid

Läti tervishoiuminister Daniels Pavluts ütles teisipäeval, et surve tervishoiusüsteemile kasvab ja valitsus arutab järgmisel nädalal täiendavaid koroonapiiranguid.

Pavlutsi sõnul tuleb piirangute kehtestamisel lähtuda mitmest põhimõttest. Koolides tahetakse säilitada võimalikult palju kontaktõpet ja samuti ei taheta kahjustada riigi majandust.

"Valitsuse otsused peaksid põhinema turvatsoonide loomise loogikal. Näiteks restoranid võivad osutada teenuseid inimestele, kellel on tunnistus, et on vaktsineeritud või viirust varem põdenud," ütles Pavluts.

Teised valitsuse ministrid leidsid, et inimesed võiksid rohkem teha kaugtööd. Samuti tuleks piirata ühistranspordis ja avalikes ruumides inimeste hulka.

Peaminister Krisjanis Karinš leidis, et vaktsineerimise tempole tuleb pöörata täiendavat tähelepanu. Lätis langes vaktsineerimise tempo eelmisel nädalal kümme protsenti.

Kolmapäevaks oli kaugõppele saadetud 62 kooli ja kolm lasteaeda. Karantiinis on 157 klassi ja seitse koolieelikute rühma.

COVID-19 juhtumeid on tuvastatud ka muusika-, spordi- ja kunstikoolides ning ühes huvikeskuses.

Lätis kinnitati teisipäeval 697 uut COVID-19 nakkusjuhtumit ja seitse surma viimase 24 tunni jooksul. Viimati oli rohkem nakatunuid 13. mail – 698.