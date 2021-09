Roheliste Rakvere linnapeakandidaat on Mart Viisitamm

Erakonna Eestimaa Rohelised Rakvere linnapeakandidaat kohalike omavalitsuste valimistel on Mart Viisitamm.

Virumaa Teataja kirjutab, et kokku on Rakveres roheliste nimekirjas kandideerijaid kaks, Viisitamm seal esindatud ei ole, kuid on välja pandud linnapeakandidaadina.

Mart Viisitamm on avalikkusele kõige enam tuntud Pärnu linnapeana, seda ametit pidas poliitik aastatel 2005–2009. Viisitamm on pikalt kuulunud Keskerakonda, kuid visati erakonnast 2013. aasta oktoobris välja, kuna ta kandideeris valimisliidus erakonna vastu.