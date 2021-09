Boris Johnson teeb valitsuses ümberkorraldusi

Suurbritannia peaminister Boris Johnson teeb kolmapäeval valitsuses ümberkorraldusi, sest mõne ministri toimetulek on kahtluse alla sattunud, ütles üks valitsusallikas.

"Muudatuste tulemusena pannakse ametisse tugev ühtne meeskond, et riik pandeemia järel jalule seada," ütles allikas.

Esimesena kinnitas töö kaotamist haridusminister Gavin Williamson. Pole veel teada, kes tema asemele määratakse.

Williamsoni kritiseeriti seoses hariduse korraldusega pandeemia ajal, mil koolid on pikalt kinni olnud ja eksamid ülikooli pääsemiseks kaks aastat järjest tühistatud.

Ametist lahkumist on juba kinnitanud ka justiitsminister Robert Buckland ja elamuminister Robert Jenrick.

Lisaks võib töö kaotada välisminister Dominic Raab, kellele heideti läinud kuul ette, et ta lükkas Kreekast puhkuselt naasmist edasi, ehkki Taliban oli Afganistanis võimu haaramas.

Raabi asemel võib välisministriks saada senine kaubandusminister Liz Truss, kes on sobitanud Suurbritannia Brexiti-järgseid kaubandusleppeid.

On ka spekuleeritud, et Brexiti-minister Michael Gove võib välja vahetada siseminister Priti Pateli, keda on viimasel ajal kritiseeritud seoses rändevooga Prantsusmaalt.

Kolmapäeval istus Patel aga alamkojas Johnsoni kõrval, mis võib osutada, et tema töökoht on kindel.

Viimati tegi Johnson valitsuses suuremaid ümberkorraldusi 2019. aasta detsembris pärast valimisvõitu.