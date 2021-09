Koolijuhid saadavad koolid kaugõppele, kuna laste testimine on keeruline

Lõuna-Eestis on viiruskolle kümnes erinevad koolis ja üheksas koolieelses lasteasutuses.

Üks kümnest koroonakoldega koolist on Põltsamaa Ühisgümnaasium, kolmapäevaks oli koolis haigestunud 23 õpilast ning kolm õpetajat. Teateid uutest haigetest saab direktor aga iga päevaga aina juurde. Seetõttu saatis ta reedel kogu põhikooliosa kaheks nädalaks kaugõppele.

"Minister on ju välja öelnud, et sellel õppeaastal koole kinni ei panda," rääkis kooli direktor Aimar Arula. "Tean, et hea pilguga meie poole ei vaadata. Aga koolijuhina ma näen pigem seda, et antud hetkel pigem üle reageerida, kui et oodata juhtumeid, kus pooled õpilased on haiged ja õpetajad ka."

Direktor ütles, et poleks uste sulgemise otsust teinud, kui poleks saanud selleks kooskõlastust ka terviseametilt. Terviseameti sõnul on kaugõppele minek siiski koolijuhi ja omavalitsuse vastutus.

"Me näemegi seda probleemi, et liiga kergekäeliselt suunatakse koole praegu distantsõppele, natuke tahab harjumist see, et me näeme koolides nakatumisi ja lubame jätkuvalt koolis käia," ütles terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma.

Võimalus kooli avatuna hoida oleks direktori sõnul suurem testimisvõimalus.

"Kui meie mõte oli, et jätaks esialgu algklassid lahti, siis terviseamet ütles, et me ei tohi alla 12-aastaseid lapsi testida. Kuna enamus haigestunuid on just algklassides, siis me ei võta koolina seda riski, et avame algklassid," rääkis Arula.

Kooliga suhelnud terviseameti lõuna regiooni juht Tiia Luht tõdes kolmapäeval, et ranget keeldu alla 12-aastaste testimiseks pole, vaid selleks on vaja lapsevanema nõusolekut.

"Terviseamet ei ole öelnud, et alla 12-aastaseid ei tohi testida. Terviseamet on öelnud, et reeglina ei peaks alla 12-aastaseid testima. Kuid meil on testimas käinud lastevanemate nõusolekul ka päris titad, alla aastased. Nii et tegelikult lapsevanema nõusolekul saab päris edukalt ka alla 12-aastaseid lapsi testida," rääkis Luht.

Haridusministeeriumi sõnul võiks kool need kokkulepped lastevanematega saavutada.

"Kui on kahtlus, et kuni 12-aastaste õpilaste hulgas on see viiruse varjatud levik olemas, siis kindlasti vanematega ühendust võtta ja konsensuse alusel see testimine ära teha. Et viiruse kontrollimatu levik saaks pidurid peale," sõnas haridus- ja teadusministeeriumi kaasava hariduse juht Jürgen Rakaselg.

"Lapsevanemad ise on öelnud, et nemad oma alla 12-aastaseid lapsi ei luba testida, sest üldine seisukoht on selline. Siin võibolla peaks täpsustama, mis siis üldine ühine seisukoht lõpuks on," rääkis Arula.