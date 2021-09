Ilm püsib jahe

Neljapäeva öösel on pilves laiguti selgimistega ilm. Võimalik on ka üksik vihmasabin. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, saarte rannikul on kagutuult kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1 kuni 6, maapinnal kohati 0 kuni -2 kraadi, rannikul kuni 11 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on Eesti lääne- ja lõunaservas ka selgemat taevast, mujal pilvealune, aga suurema sajuta. Idakaare tuul on mandril nõrk, saartel mõõdukas. Õhutemperatuur on 3 kuni 7 kraadi, meremõjuga rannikul 10 ümber.

Päeval on pilves taevas vaid üürikeseks selgemaid laike. Virumaal ja Peipsi ääres võib tiba vihma tulla. Puhub idakaare tuul 3 kuni 9, saartel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhusooja on 9 kuni 14 kraadi.

Järgnevail päevil hoiab kõrgrõhkkonna serv Eestist saju eemale, aga jätab taeva sageli pilviseks. Idakaarest tuleb külma juurde ja temperatuur on langustrendis. Öösiti varitseb taimi hallaoht, päevane foon jääb nädala lõpus isegi 10 piirist madalamale. Kõledust lisab tugevaks tõusev ida- ja kirdetuul.