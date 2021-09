Putini sõnul on mitmekümnel tema siseringi inimesel COVID-19

Putin läks teisipäeval lähikontaktsena eneseisolatsiooni.

"Te teate, et pidin kahjuks viimasel hetkel tühistama oma Dušanbe külastuse. Mul on väga kahju, aga see on seetõttu, et minu siseringist leiti koroonaviirust," ütles Putin videosilla vahendusel.

"Mitte vaid ühel-kahel, vaid mitmekümnel inimesel," lisas Putin.

Putin lasi end märtsis vaktsineerida. Kreml pole Putini vaktsineerimisest fotosid avaldanud.

Viimastel kuudel asus Putin uuesti tegema tööreise ja silmast silma kohtumisi, kuid paljud temaga kohtuvad inimesed peavad endiselt veetma kaks nädalat karantiinis.

Sõltumatute arvamusküsitluste andmeil ei kavatse suurem osa venelastest end koroonaviiruse epideemia vastu vaktsineerida.