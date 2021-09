Ministeerium plaanib kaotada kehalise kasvatuse välitundide külmapiirangu

Senine määrus paneb paika, et algklassides ei tohi kehalise kasvatuse tundi õues läbi viia, kui tajutav temperatuur on üle kümne miinuskraadi ja põhikooli õpilaste puhul üle 15 külmakraadi.

Viimane talv oli pikk ja lumerohke, ent kuna ilmad olid küllaltki madala temperatuuriga, ei tohtinud õpetajad lastega suusatama või uisutama minna. Selle asemel tuli tunde läbi viia võimlas.

Õpetajaid esindav kehalise kasvatuse liit tegi sotsiaalministeeriumile ettepaneku, et piirtemperatuure võiks muuta, nii et lapsi võiks ka madalamate temperatuuride korral suusatama-uisutama viia. Õues liikumine tugevdab tervist, iseäranis viirustehooajal, leidsid õpetajad.

Sotsiaalministeerium võttis idee arutlusele ning on välja töötamas uut rahvatervishoiu seaduse eelnõu. Kuna midagi lõplikku veel kirja saanud pole, ei ole ka teada, kas ja millal vastav otsus temperatuuripiirangu muutmise osas vastu võetakse.

Lisaks temperatuurile on oluline ka tuulekiirus

Kui varem arvestati üksnes termomeetrinäitu, siis alates 2007. aastast reguleerib määrus ka tajutavat temperatuuri. Nii selgitab määrus, et kuna tuul tugevdab oluliselt madala temperatuuri toimet (10 m/s korral tajub inimene -10 kraadi nagu -27 kraadi), võib see pikal kooliteel põhjustada põhikooli õpilaste külmumist, külmetamist ja haigestumist.

Seetõttu kehtestati nõue, et arvestada tuleb välisõhu temperatuuri ja tuulekiiruse koosmõju ehk tajutavat temperatuuri ning tuulekülma indeksit, mida meteoroloogia- ja hüdroloogiainstituut iga päev avaldab.

Ministeerium aga möönis, et juhul, kui kõigil lastel on külmaks ilmaks sobivad riided olemas ning kool leiab võimaluse talvel õues viibimiseks, mis sobib nii lastele, lapsevanematele kui ka koolile, siis peaks olema võimalik kehalise kasvatuse tunde ka jahedama ilmaga õues pidada.

Et aga liikumise ja värske õhu käes viibimise kõrval on oluline kaitsta ka laste tervist, lähtudes perede erinevatest võimalustest ja vajadustest, on plaanis määrusest konkreetne temperatuuripiirang kaotada ning teha selle asemele juhis, mis aitab õpetajal otsustada, kas tundi tohib teha õues või mitte.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Marilin Lutsoja ütles ERR-ile, et rahvatervishoiu seaduse kehtestamise protsess alles kestab. Ta lisas, et uue seadusega on plaan tühistada kõik praegu kehtivad rahvatervise seaduse määrused.

"Kõik koolide päevakava ja füüsilise keskkonna nõudeid puututav kehtestatakse eelnõu kohaselt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel vabariigi valitsuse määrustena, mille koostamist juhib haridus- ja teadusministeerium. Uurisime küll erinevate riikide praktikaid ning pöördusime ka Maailma Terviseorganisatsiooni poole, kas neil on olemas juhiseid, kuid ühtset praktikat pole," täpsustas Lutsoja.

Seetõttu võtab aga tema sõnul uue seaduse väljatöötamine palju aega.

Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooninõunik Aire Koik selgitas ERR-ile, et praegu on juhise kohta veel vara midagi öelda, kuna seaduseelnõu pole veel riigikogusse menetlusele jõudnud.